Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 30. Oktober 2025 - Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690. HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und verzeichnete erneut ein starkes und nachhaltiges Wachstum. Durch den Fokus auf ein Portfolio mit Premiumprodukten, den Einsatz KI-gesteuerter Prozesse sowie eine nutzerorientierte Produktion konnte das Unternehmen erneut Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen erzielen und die Liquidität nachhaltig stärken.
Die Strategie von Haier Smart Home basiert auf drei Säulen: der Entwicklung von marktprägenden Blockbuster-Produkten, der Einbettung von KI in die gesamte Wertschöpfungskette und einer zielgerichteten Ausrichtung der Produktion an den Bedürfnissen der Nutzer. Diese Kombination führt zu einem optimierten Produktmix, höherer operativer Performance und verbesserten Margen in allen Segmenten.
Geschäftsentwicklung in China
Auf dem heimischen Markt hat Haier sein Produktportfolio weiter auf hochwertige Blockbuster-Produkte und Smart-Home-Produktpakete ausgerichtet, die einen Mehrwert für die Haushalte bieten. Der Stand Ende September lautet wie folgt:
Durch KI-gestützte Prozesse und einen einheitlichen Lagerbestand konnten sowohl die Kundenkonversionsraten als auch die Auftragsabwicklungs- und Lieferquoten verbessert werden. Die Abdeckung von Bezirken in China wurde auf 86 % ausgeweitet, wobei die Direktbestellungen seit April von 26 % auf 74 % angestiegen sind. Insbesondere das Segment Haushaltsklimaanlagen verzeichnete aufgrund der schnelleren Auftragsabwicklung und Lieferung ein besonders starkes Wachstum, wobei der Umsatz im dritten Quartal um mehr als 30 % stieg.
Fortschritte im Überseemarkt
Über China hinaus führten die lokale Fertigungsstrategie von Haier Smart Home und das Angebot von Premium-Leistungen zu einem breit gestreuten Wachstum, selbst unter den weltweit herrschenden schwierigen Bedingungen:
Im September 2025 nahm darüber hinaus die neue Produktionsstätte für Klimaanlagen (Industrial Park) in Chonburi, Thailand, ihren Betrieb auf. Mit einer geplanten Jahreskapazität von sechs Millionen Einheiten verbessert die Anlage die regionale Lieferfähigkeit und Exportflexibilität von Haier Smart Home.
Konsequente Innovation und Ausblick
Haier Smart Home verbindet weiterhin Innovation mit finanzieller Effizienz. Das Unternehmen behält sein MSCI AA ESG-Rating und ist weiterhin in der Liste der 2025 Fortune Global 500 (Ranking der 500 weltweit größten Unternehmen nach Gesamtumsatz) gelistet.
Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, seine Blockbuster- und Product-Suite-Strategie auszuweiten, KI-Anwendungen in den Bereichen Planung, Lieferung und Service zu vertiefen und die Fähigkeiten der regionalen Teams durch lokale Fertigung zu erweitern, um schneller auf die Bedürfnisse der Nutzer in allen Marktzyklen reagieren zu können.
