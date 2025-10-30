EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Haier Smart Home verzeichnet im dritten Quartal 2025 weiteres qualitatives Wachstum und gesteigerte Effizienz durch KI Umsatz stieg im dritten Quartal 2025 um 9,5 % auf RMB 77,56 Mrd.

Den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbarer Nettogewinn stieg im dritten Quartal 2025 um 12,7 % auf RMB 5,34 Mrd.

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erreichte in den ersten neun Monaten RMB 17,49 Mrd. Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 30. Oktober 2025 - Haier Smart Home Co., Ltd. (A-Aktie: 600690.SH; H-Aktie: 06690. HK; D-Aktie: 690D.DE), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und verzeichnete erneut ein starkes und nachhaltiges Wachstum. Durch den Fokus auf ein Portfolio mit Premiumprodukten, den Einsatz KI-gesteuerter Prozesse sowie eine nutzerorientierte Produktion konnte das Unternehmen erneut Umsatz- und Profitabilitätssteigerungen erzielen und die Liquidität nachhaltig stärken. Die Strategie von Haier Smart Home basiert auf drei Säulen: der Entwicklung von marktprägenden Blockbuster-Produkten, der Einbettung von KI in die gesamte Wertschöpfungskette und einer zielgerichteten Ausrichtung der Produktion an den Bedürfnissen der Nutzer. Diese Kombination führt zu einem optimierten Produktmix, höherer operativer Performance und verbesserten Margen in allen Segmenten. Geschäftsentwicklung in China Auf dem heimischen Markt hat Haier sein Produktportfolio weiter auf hochwertige Blockbuster-Produkte und Smart-Home-Produktpakete ausgerichtet, die einen Mehrwert für die Haushalte bieten. Der Stand Ende September lautet wie folgt: Vom Gesamtumsatz der Marke Casarte entfielen 36 % auf den Kauf von Product Suites (Produktpakete). Bei der Marke Haier machten diese 15 % am Gesamtumsatz aus.

entfielen 36 % auf den Kauf von Product Suites (Produktpakete). Bei der Marke machten diese 15 % am Gesamtumsatz aus. Bei der Serie Leader Multi-Wash konnte die Marke von 200.000 verkauften Einheiten überschritten werden. Durch KI-gestützte Prozesse und einen einheitlichen Lagerbestand konnten sowohl die Kundenkonversionsraten als auch die Auftragsabwicklungs- und Lieferquoten verbessert werden. Die Abdeckung von Bezirken in China wurde auf 86 % ausgeweitet, wobei die Direktbestellungen seit April von 26 % auf 74 % angestiegen sind. Insbesondere das Segment Haushaltsklimaanlagen verzeichnete aufgrund der schnelleren Auftragsabwicklung und Lieferung ein besonders starkes Wachstum, wobei der Umsatz im dritten Quartal um mehr als 30 % stieg. Fortschritte im Überseemarkt Über China hinaus führten die lokale Fertigungsstrategie von Haier Smart Home und das Angebot von Premium-Leistungen zu einem breit gestreuten Wachstum, selbst unter den weltweit herrschenden schwierigen Bedingungen: In Nordamerika blieb das Geschäft trotz eines schwachen Immobilienmarktes stabil, da sich der Premium-Produktmix verbesserte und das "Air & Water"-Geschäft ein Wachstum von circa 20 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

In Europa verlagerte sich der Absatz hin zu höherpreisigen Produkten - der Anteil der Geräte der X-Serie mit einem Preis von über EUR 599 am gesamten Sortiment stieg von 17 % auf 25 %. Der Umsatz im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik stieg im dritten Quartal um über 30 %. Die Logistik und Auftragsabwicklung wurden durch eine konsolidierte Präsenz und einen optimierten EU-Vertriebshub verbessert.

In den Schwellenländern konnte das Umsatzwachstum von Haier dank der Expansion von Produktion und Vertriebskanälen weiter beschleunigt werden: Südasien wuchs um mehr als 25 %, Südostasien um mehr als 15 % sowie der Nahe Osten und Afrika um mehr als 60 % (auf Neunmonatsbasis). Im September 2025 nahm darüber hinaus die neue Produktionsstätte für Klimaanlagen (Industrial Park) in Chonburi, Thailand, ihren Betrieb auf. Mit einer geplanten Jahreskapazität von sechs Millionen Einheiten verbessert die Anlage die regionale Lieferfähigkeit und Exportflexibilität von Haier Smart Home. Konsequente Innovation und Ausblick Haier Smart Home verbindet weiterhin Innovation mit finanzieller Effizienz. Das Unternehmen behält sein MSCI AA ESG-Rating und ist weiterhin in der Liste der 2025 Fortune Global 500 (Ranking der 500 weltweit größten Unternehmen nach Gesamtumsatz) gelistet. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, seine Blockbuster- und Product-Suite-Strategie auszuweiten, KI-Anwendungen in den Bereichen Planung, Lieferung und Service zu vertiefen und die Fähigkeiten der regionalen Teams durch lokale Fertigung zu erweitern, um schneller auf die Bedürfnisse der Nutzer in allen Marktzyklen reagieren zu können. IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

E-Mail: ir@haier.hk Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto / Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35 Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier Smart Home ist ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen und bietet ein umfassendes Portfolio, das alle Aspekte des modernen Lebens abdeckt. Das Angebot gliedert sich in vier Kernkategorien: (1) Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Küchengeräte; (2) HLK-Produkte und -Lösungen (Heizung, Lüftung, Klimatechnik), darunter Klimaanlagen für Wohngebäude, Warmwasserbereiter, gewerbliche Gebäudesysteme und gewerbliche Kühlgeräte; (3) Intelligente Geräte und Kleingeräte wie Staubsaugerroboter und smarte Schlösser; (4) End-to-End-Wertschöpfungskettenprozesse, inklusive der Produktion von Kernkomponenten, intelligenter Logistik und Lieferkettenmanagement sowie Recycling. Durch die Bereitstellung integrierter Smart-Home-Erlebnisse prägt Haier weiterhin die Entwicklung der globalen Smart-Home-Branche. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Portfolio weltweit bekannter Marken, darunter Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Geschäftsaussichten, Plänen und zukünftigen Leistungen des Unternehmens. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



