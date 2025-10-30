Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD hat enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl der Gewinn als auch der Umsatz gingen zurück, da der intensive Wettbewerb auf dem Heimatmarkt China zunehmend auf die Margen drückt.Im dritten Quartal brach der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent auf 7,82 Milliarden Yuan (rund 1,1 Milliarden Dollar) ein. Auch der Gesamtumsatz sank um drei Prozent auf 194,98 Milliarden Yuan und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten, die mit 216 Milliarden ...

