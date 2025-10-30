Während Big Tech neue Rekorde feiert, zeigen sich einige S&P-500-Aktien stark überverkauft - und könnten jetzt vor einem Comeback stehen. Entgegen seinem Ruf als Crash-Monat hat sich der Oktober in diesem Jahr erstaunlich robust gezeigt. Trotz anfänglicher Korrektur-Sorgen legte der S&P 500 rund 3 Prozent zu und markierte bei über 6.900 Punkten neue Allzeithochs. Die großen Tech-Giganten treiben die Indizes weiter an: Apple und Microsoft haben erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
