Während Big Tech neue Rekorde feiert, zeigen sich einige S&P-500-Aktien stark überverkauft - und könnten jetzt vor einem Comeback stehen. Entgegen seinem Ruf als Crash-Monat hat sich der Oktober in diesem Jahr erstaunlich robust gezeigt. Trotz anfänglicher Korrektur-Sorgen legte der S&P 500 rund 3 Prozent zu und markierte bei über 6.900 Punkten neue Allzeithochs. Die großen Tech-Giganten treiben die Indizes weiter an: Apple und Microsoft haben erstmals ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.