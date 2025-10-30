Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Anleihemärkte präsentierten sich zuletzt volatil, da die geldpolitischen Signale der US-Notenbank im Mittelpunkt standen, so die Börse Stuttgart.Auch die am Mittwoch von der Federal Reserve beschlossene Zinssenkung um 25 Basispunkte auf den neuen Zielkorridor von 3,75 bis 4,00 Prozent habe am Handelstag keine nennenswerten Kursimpulse ausgelöst. Die Entscheidung sei von Marktteilnehmern bereits weitgehend erwartet worden. Im Mittelpunkt des Interesses hätten vielmehr die begleitenden Äußerungen von Notenbankpräsident Jerome Powell gestanden, der betont habe, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember keinesfalls garantiert sei. Dies habe zu einem deutlichen Rückgang der Erwartung auf eine weitere Lockerung geführt, was sich in steigenden Renditen an den Anleihemärkten niedergeschlagen habe: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sei um 8 Basispunkte auf 4,06 Prozent geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...