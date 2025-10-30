Frankfurt (www.anleihencheck.de) - FED-Chef Powell hat in zwölf verschiedenen Reden im Jahr 2025 seine Datenabhängigkeit betont, so Alexandra Wilson-Elizondo, Global Co-CIO of Multi-Asset Solutions bei Goldman Sachs Asset Management.Doch was solle die FED tun, wenn während eines anhaltenden, sich kaum abschwächenden Regierungsstillstands die Datenlage versiege und wichtige Veröffentlichungen verzögert oder verzerrt würden? Die Geldpolitik dürfte dann weitgehend auf Autopilot laufen und dem in der Dot-Plot-Projektion vorgezeichneten Kurs folgen, bis neue, verlässliche Daten ein anderes Bild zeichnen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
