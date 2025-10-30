Germering (ots) -DocuWare, ein führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, baut mit dem globalen DocuWare AI Hub ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum auf, das künftig als zentrale Innovationsplattform für angewandte KI dient. Ziel ist es, sichere, proprietäre KI-Lösungen für die intelligente Prozessautomatisierung im Dokumentenmanagement zu schaffen, die strengen ethischen Vorgaben und Datenschutzstandards entsprechen und mit Regularien wie dem EU AI Act 2025 im Einklang stehen. Mit der Gründung des DocuWare AI Hubs will DocuWare den mit der Übernahme des KI-Softwareunternehmens natif.ai Anfang 2024 begonnen Schritt zum gezielten Einsatz von KI nun noch konsequenter gehen.Der DocuWare AI Hub bündelt zukünftig Know-how, Produktentwicklung und Forschung - für schnellere Innovationen und mehr Unabhängigkeit von externen Anbietern. Partner und Kunden profitieren von einem erweiterten KI-Angebot innerhalb der DocuWare Produktpalette.Dr. Michael Berger, CEO von DocuWare, erklärt: "Die Zukunft gehört der angewandten KI - sie schafft eine völlig neue Nutzererfahrung und erschließt zusätzliche Nutzungs- und Automatisierungspotenziale im Dokumentenmanagement. Durch die Übernahme von natif.ai haben wir uns frühzeitig tiefgreifende KI-Kompetenzen gesichert. Im DocuWare AI Hub bündeln wir all unser KI-Know-how jetzt unter einem Dach, um innovative Technologien zu realisieren und direkt in unsere Lösungen einfließen zu lassen. So festigen wir nicht nur unsere Marktführerschaft als Cloud-ECM-Anbieter, sondern sichern uns zugleich auch eine führende Rolle im Bereich KI."Partnerschaften mit dem lokal ansässigen Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) und renommierten Universitäten ermöglichen es dem DocuWare AI Hub, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Produktentwicklung einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist ein kontinuierlich wachsendes Angebot an KI-basierten Funktionen wie DocuWare IDP, KI-basierter Suchfunktionen und Agentic Automation innerhalb der DocuWare ECM-Plattform.Manuel Zapp, Mitgründer von natif.ai, übernimmt die Position des Vice President AI, ist gleichzeitig Executive Advisor AI Strategy und leitet das globale DocuWare AI Hub Team vom DocuWare Standort Saarbrücken aus. Sein Mitgründer Johannes Korves wird künftig als Executive Advisor Corporate Strategy für DocuWare tätig sein.Das DocuWare AI Hub Team, bestehend aus hochqualifizierten Mitarbeitenden, wird seine Ressourcen auf folgende Schlüsselbereiche konzentrieren:Entwicklung grundlegender Technologien- Aufbau proprietärer Foundation-Modelle, insbesondere kompakter, spezialisierter LLMs für Agentic AI- Kontinuierliche Weiterentwicklung der OCR-Technologie und Adaption für Gen-AI-Anwendungen- KI-Lösungen, die unterschiedliche Dateiformate innerhalb von DocuWare für LLMs interpretier- und nutzbar machenAllgemeine Produktentwicklung- Gezielte Weiterentwicklung von DocuWare IDP - einem Kernprodukt, das erheblich vom Potenzial von Gen-AI profitiert- Gewährleistung eines einheitlichen, konsistenten Produkterlebnisses für alle KI-Lösungen in DocuWare- Entwicklung intelligenter Assistenten und Agentic Automation-Lösungen - mit ChatGPT- ähnlichen Interaktionen auf Basis firmeneigener Daten und unter Einhaltung höchster DatenschutzstandardsHier klicken für weitere Informationen. (https://start.docuware.com/de/docuware-ai-hub)Über DocuWareDocuWare (https://start.docuware.com/about) bietet Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automatisierung. Gemeinsam mit seinem über 800 Partner umfassenden Netzwerk unterstützt DocuWare mehr als 20.000 Kunden in 100+ Ländern dabei, ihre Arbeit durch die Digitalisierung, Automatisierung und Transformation von Schlüsselprozessen zu vereinfachen. DocuWare hat seinen Hauptsitz in Deutschland. DocuWare's Mitarbeitende auf der ganzen Welt unterstützen Kunden in Amerika, EMEA und APAC. Weitere Niederlassungen des Unternehmens befinden sich in Beacon (New York), Frankreich, Spanien, Bulgarien, und im Vereinigten Königreich. Mehr erfahren (https://start.docuware.com/de/%C3%BCber-docuware).Pressekontakt:DocuWare Europe GmbHFelicia RufPR & Communications Manager (DACH)felicia.ruf@docuware.comTel: +49.89.894433-150Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52804/6148393