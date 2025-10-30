SHANGQIU, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das chinesische Unternehmer-Kulturfestival gilt als eines der "zehn einflussreichsten Kultur-Events weltweit, die sich mit den Wurzeln der Kultur befassen". Die 10. Ausgabe dieses Festivals, das vom Henan Provincial Department of Culture and Tourism genehmigt wurde, soll am 29. Oktober 2025 in Shangqiu stattfinden, was dem neunten Tag des neunten Monats im chinesischen Mondkalender entspricht.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Unter dem Motto "Gathering at the Source of Chinese Commerce, Integrating into the Vast Market" (Zusammenkunft am Ursprung des chinesischen Handels, Integration in den großräumigen Markt) zielt das diesjährige Festival darauf ab, die Kulturmarke "Shangqiu - Ursprung der Händler" durch vielfältige Aktivitäten weiter zu stärken. Es wird als dynamische Plattform für industrielle Vernetzung und Ressourcenvermittlung dienen und damit die regionale Vorrangstellung von Shangqiu als "östliches Tor von Henan" am Schnittpunkt vierer Provinzen stärken.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 wurde das chinesische Unternehmerkulturfestival bereits neun Mal erfolgreich durchgeführt. Shangqiu wird weithin als Geburtsort des chinesischen Handels und des Shang-Stammes angesehen. Der Überlieferung zufolge hat der Pioniergeist des chinesischen Handels seinen Ursprung in Henan, wurde in Shangqiu geboren und verbreitete sich später im gesamten Osten. Hier domestizierte Wang Hai, die Urfigur des chinesischen Handels, Rinder und Pferde für den Fernhandel und begründete damit die frühesten Formen der Logistik. Während der Frühlings- und Herbstperiode führte der Staat Song eine Steuer auf den Grenzhandel und Markttransaktionen ein, die eine frühe Form des Zolls darstellte. Der Wirtschaftsstratege Ji Ran entwickelte Theorien, die die wirtschaftliche Entwicklung auf die Ebene einer nationalen Strategie hoben. Generationen von Vorfahren auf diesem Land entwickelten Praktiken des Warenaustauschs, Geschäftstheorien und Handelsregeln und förderten so eine Unternehmenskultur, die Integrität als Grundlage schätzt und sowohl Rechtschaffenheit als auch Nutzen betont. Diese Kultur verkörpert die moralischen Grundsätze und die Philosophie der chinesischen Nation, wie sie sich in den Geschäftspraktiken widerspiegeln.

Quelle: Organizing Committee of The Chinese Entrepreneurs Cultural Festival

Kontaktperson: Mr. Huang Tel.: 86-10-63074558