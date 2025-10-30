Mastercard hat im dritten Quartal erneut besser abgeschnitten als erwartet. Der Zahlungsriese profitiert von anhaltend starker Nachfrage, steigenden Transaktionszahlen und dem boomenden Reiseverkehr. Dazu bahnt sich ein Milliarden-Deal im Krypto-Sektor an. Jetzt rückt das Allzeithoch wieder in Reichweite.Mastercard hat im dritten Quartal einmal mehr geliefert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,38 Dollar über den Erwartungen von 4,31 Dollar. Der Umsatz stieg auf 8,60 Milliarden Dollar und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
