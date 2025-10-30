Mastercard hat im dritten Quartal erneut besser abgeschnitten als erwartet. Der Zahlungsriese profitiert von anhaltend starker Nachfrage, steigenden Transaktionszahlen und dem boomenden Reiseverkehr. Dazu bahnt sich ein Milliarden-Deal im Krypto-Sektor an. Jetzt rückt das Allzeithoch wieder in Reichweite.Mastercard hat im dritten Quartal einmal mehr geliefert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,38 Dollar über den Erwartungen von 4,31 Dollar. Der Umsatz stieg auf 8,60 Milliarden Dollar und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.