Dieser AKTIONÄR-Tipp hat mit den heutigen Zahlen einmal mehr bewiesen, warum die Aktie seit Ausgabe 28/22 zu den Empfehlungen des AKTIONÄR gehört. Seit der Erstempfehlung liegt das Papier inzwischen stolze 102 Prozent im Plus - und die heute veröffentlichten Quartalszahlen zeigen: Das Wachstumstempo bleibt hoch.Scout24 bleibt eine Vorzeigestory am deutschen Tech-Himmel. Der Betreiber von Immobilienportalen wie ImmoScout24, Vermietet.de oder Flowfact profitierte im dritten Quartal 2025 erneut von ...

