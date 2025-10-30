Düsseldorf (ots) -- Bring Farbe in deinen Alltag: Kuratierte Farbpalette vereint Kreativität mit langlebiger Qualität für individuelle Badgestaltung- Harmonisches Design: Zeitlose Farbtöne fürs gesamte Bad - von Armaturen und Duschen bis hin zu Thermostaten, Betätigungsplatten und Accessoires- Form trifft auf Funktion: Pure Freude an Wasser dank vielfältigem Design und fortschrittlicher ProdukttechnologieEntspannen, abschalten und neue Energie tanken: Das Badezimmer hat sich von einem funktionalen Raum zu einer persönlichen Wohlfühloase entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei die Individualität, denn kein Geschmack gleicht dem anderen. Viele Menschen möchten ihr Bad nach ihren Vorlieben gestalten. Mit der GROHE Colors Kollektion lässt sich ein Rückzugsort schaffen, der den eigenen Stil widerspiegelt und alltägliche Routinen in besondere Wohlfühlmomente verwandelt. Die sorgfältig ausgewählte Palette zeitloser Farben und Oberflächen verleiht jedem Detail eine harmonische Ästhetik - für jeden Stil und jedes Budget.Ausdrucksstarke Metallic-Oberflächen mit zeitloser BeständigkeitEntwickelt für alle, die sowohl Ästhetik als auch Langlebigkeit schätzen, umfasst die GROHE Colors Kollektion vier charakteristische Metallic-Oberflächen, die je nach Farbe in gebürsteter, polierter oder satinierter Ausführung erhältlich sind:- GROHE Cool Sunrise - goldene Eleganz, die wunderbar mit dunklem Holz und weißer Keramik harmoniert- GROHE Warm Sunset - warme Kupfertöne, gleichermaßen ideal für moderne und klassische Interieurs- GROHE Supersteel - eine matte Alternative zu Chrom für dezente Eleganz- GROHE Hard Graphite - markantes Anthrazit für einen kraftvollen, industriellen KontrastDie ikonische Armaturenlinie GROHE Essence ist in allen vier Farben, in verschiedenen Größen und für alle Wasserentnahmestellen erhältlich. In Kombination mit einem GROHE SmartControl Duschsystem lässt sich ein Raum schaffen, der Design und Funktionalität vereint.Schlichte Raffinesse, alltagstaugliche Eleganz: GROHE Matt BlackSchwarz ist ein Trend, der bleibt. GROHE Matt Black ist die Wahl für ein modernes, stilvolles Badezimmer. Langlebig und praktisch setzt der matte Schwarzton ein starkes Statement, das perfekt in den Alltag passt. Mit der GROHE Start Armatur in Matt Black können Verbraucher:innen Akzente setzen und Räumen eine zeitgemäße Note verleihen. In verschiedenen Größen und Designs erhältlich, lässt sie sich ideal mit dem GROHE Vitalio Duschsystem kombinieren und sorgt so für einen stimmigen Badezimmer-Look.Ein luxuriöses Statement: GROHE Phantom BlackMit GROHE Phantom Black erhält der zeitlose Farbton ein edles, widerstandsfähiges Finish. Ausdrucksstark und dennoch neutral, sorgt Phantom Black für markante Kontraste und ist dabei mühelos vielseitig kombinierbar. Perfekt, um kraftvolle Farben auszugleichen oder minimalistischen Räumen eine elegante Tiefe zu verleihen. Das raffinierte Finish bildet die perfekte Grundlage für die GROHE Atrio Private Collection. Als Teil der Premium-Submarke GROHE SPA definiert die Atrio Private Collection Personalisierung und Handwerkskunst neu. Die breite Auswahl an Griffdesigns, darunter kunstvoll gerändelte Varianten, und hochwertigen Caesarstone-Quarz-Elementen bietet ein außergewöhnliches visuelles und haptisches Erlebnis. In Kombination mit der individuell anpassbaren Duschlösung GROHE Grohtherm Aqua Tiles und den Deckenmodulen GROHE Rainshower Aqua Tiles entsteht so ein persönlicher und luxuriöser Rückzugsort.Von starker Form zu langlebiger FunktionGROHE Lösungen überzeugen nicht nur durch ihr äußeres Design. Innovative Technologien sorgen für eine lange Lebensdauer, so auch die Aqua Intelligence® Technologie GROHE SilkMove: (https://www.youtube.com/watch?v=wxQOguP6gkE) In zahlreichen GROHE Armaturen verbaut, garantiert die Kartusche eine langanhaltende und präzise Steuerung von Wasserfluss und Temperatur.Ob elegante Farbtöne oder dezente Nuancen, ob Alltags- oder Premiumlösungen - die GROHE Colors Kollektion bietet für jeden Stil und jedes Budget die passende Lösung.Über GROHEGROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit.Mit ihren kundenspezifischen Portfolios GROHE QuickFix, GROHE Professional und der Premium-Sub-Brand GROHE SPA bietet die Marke sowohl lebensverbessernde Produktlösungen als auch Services an. Sie alle sind auf die verschiedenen Bedürfnisse von GROHEs professionellen Geschäftspartnern und deren differenzierten Zielgruppen ausgerichtet.Mit Wasser als Kern des Geschäfts trägt GROHE mit einer ressourcenschonenden Wertschöpfungskette zur Impact Strategy (https://www.lixil.com/en/impact/strategy/impact_strategy.html) von LIXIL bei: von der CO2-neutralen* Produktion über die Vermeidung von unnötigem Plastik in den Produktverpackungen bis hin zu wasser- und energiesparenden Produkttechnologien wie GROHE Everstream, einer wasser-recycelnden Dusche.*inkludiert CO2-Kompensationsprojekte, mehr auf grohe-x.com/sustainability.Über LIXILLIXIL (TSE Code 5938) entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Über 53.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.Pressekontakt:MEDIENKONTAKTSarah BagherzadeganLeader, Integrated Communications & Reputation Management, LIXIL EuropeE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTmarkenzeichen GmbHE-Mail: grohe@markenzeichen.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/6148412