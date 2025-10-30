Die Alphabet-Aktie macht nach den Zahlen einen gewaltigen Sprung nach oben. Vorbörslich zieht der Kurs um fast +8% an und pirscht sich damit ganz dicht an die 300-US$-Marke heran. Wie sind die Ergebnisse ausgefallen und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Erwartungen deutlich übertroffen Dank des anhaltenden Wachstums im Cloud-Geschäft und starker Werbeaktivitäten hat die Google-Mutter erstmals Umsätze von mehr als 100 Milliarden Dollar in ...

