Die Alphabet-Aktie macht nach den Zahlen einen gewaltigen Sprung nach oben. Vorbörslich zieht der Kurs um fast +8% an und pirscht sich damit ganz dicht an die 300-US$-Marke heran. Wie sind die Ergebnisse ausgefallen und was ist für die Aktie jetzt noch möglich? Erwartungen deutlich übertroffen Dank des anhaltenden Wachstums im Cloud-Geschäft und starker Werbeaktivitäten hat die Google-Mutter erstmals Umsätze von mehr als 100 Milliarden Dollar in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de