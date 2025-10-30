Mit KI-Clips und personalisierte Feeds trifft Metas neue Vibes-Funktion den Nerv der Zeit. Das spiegelt sich auch im Umsatz wider: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Tech-Konzern über 26 Prozent zulegen. In einem Meeting hat Meta die aktuellen Quartalszahlen vorgestellt - und das Unternehmen hat allen Grund zur Zufriedenheit. Wie The Verge berichtet, erfreut sich die neue Vibes-Funktion, mit der sich KI-Videos erstellen lassen, großer Beliebtheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
