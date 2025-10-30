Mit KI-Clips und personalisierte Feeds trifft Metas neue Vibes-Funktion den Nerv der Zeit. Das spiegelt sich auch im Umsatz wider: Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Tech-Konzern über 26 Prozent zulegen. In einem Meeting hat Meta die aktuellen Quartalszahlen vorgestellt - und das Unternehmen hat allen Grund zur Zufriedenheit. Wie The Verge berichtet, erfreut sich die neue Vibes-Funktion, mit der sich KI-Videos erstellen lassen, großer Beliebtheit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.