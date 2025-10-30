DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
VA.F-V.ESG US C HGDEOA EUR IE000EKJRSZ3 BAW/UFN
VA.F-V.ESG US C DLA EUR IE000JQV8511 BAW/UFN
VA.F-V.ESG US C DLD EUR IE000RO1O3N4 BAW/UFN
