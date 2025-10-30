Drei Maklerbetriebe und drei Agenturen einer Exklusivorganisation haben 2025 den Award Unternehmer-Ass erhalten. Zum 20-jährigen Bestehen wurden dieses Jahr beide Awards erstmals auf der DKM verliehen. Wer sind die Gewinner? Der Award Unternehmer-Ass würdigt unternehmerische Exzellenz deutscher Vermittlerbetriebe der Finanz- und Versicherungsbranche. In diesem Jahr wurde er zum 20. Mal in Folge verliehen. Erstmals wurden beide Awards, einmal an die besten deutschen Versicherungsagenturen und an ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.