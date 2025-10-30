hier

Der Baumaschinenkonzern erreichte im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,95 $ und lag damit klar über den Analystenerwartungen von 4,51 $. Haupttreiber ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Stromerzeugungsgeneratoren für KI-Rechenzentren. Der Umsatz der Sparte Energy & Transportation legte um 17 % im Jahresvergleich zu, während die Bereiche Bau und Bergbau um 7 % bzw. 2 % wuchsen. Die UBS geht davon aus, dass sich der Umsatz mit Stromgeneratoren in den kommenden drei Jahren nahezu verdoppeln wird. Die Aktie quittierte das mit einem Anstieg um ca. 14 % auf ein neues Allzeithoch.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent