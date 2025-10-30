Hamburg/München (ots) -Der Movember ist mehr als nur ein Trend. Er ist eine globale Bewegung, die uns daran erinnert, dass wahre Stärke auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für die eigene Gesundheit, um für die Familie da sein zu können - heute, morgen und in vielen Jahren. Dazu zählt auch die Prostatakrebsvorsorge. Jedes Jahr erhalten knapp 75.000 biologische Männer in Deutschland die Diagnose Prostatakrebs.[1] Eine Zahl, die schockiert! Aber noch mehr kann die Tatsache beunruhigen, dass diese Erkrankung häufig so lange unbemerkt bleibt, bis es für eine Heilung zu spät sein kann. Ein einfacher Prostata-Check-up in der urologischen Praxis sollte keine lästige Pflicht sein, sondern eine bewusste Entscheidung sich für die eigene Gesundheit, für unbezahlbare Momente, für gemeinsame Erinnerungen und für die Gewissheit, das Beste für seine Liebsten getan zu haben, einzusetzen. Früherkennung kann ein Game Changer sein!Starkes Duo: AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme setzen auf Wissen und Vorsorge bei ProstatakrebsSeit mehreren Jahren machen sich die AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH gemeinsam für das Thema Prostatakrebs(vorsorge) stark. Im Rahmen des Movembers möchten sie Wissen über die Erkrankung und Vorsorge vermitteln. Im Mittelpunt stehen dabei zwei Initiativen: Die Kampagne "Nichts verpassen" motiviert biologische Männer ab 45 Jahren zur regelmäßigen Prostatakrebsvorsorge, indem sie über die Wichtigkeit der Früherkennung aufklärt und mit Mythen aufräumt. Wer von Prostatakrebs betroffen ist, findet auf der Plattform "Wegweiser Prostatakrebs" umfassende Informationen und Unterstützung - nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige, um sie auf ihrem Weg zu begleiten und informierte Entscheidungen in Bezug auf die Erkrankung zu ermöglichen.Vielfältige Informationsangebote zum Movember2025Seit Jahren können AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme bei der Aufklärungsarbeit zu Prostatakrebs(vorsorge) auf starke Unterstützung von engagierten Kampagnenbotschaftern bauen. Dazu zählen die ehemaligen Handballnationalspieler Michael und Uli Roth (@roth.zwillinge (https://www.instagram.com/roth.zwillinge/)), die selbst von Prostatakrebs betroffen waren. Auch Volker Wittkamp, Facharzt für Urologie und ärztlicher Leiter der Uroonkologie am medicos auf Schalke, ist dabei. Er ist vielen auf Social Media als @docintro (https://www.instagram.com/docintro/) bekannt und begeistert dort fast täglich seine knapp 40.000 Follower mit urologischen Fakten - stets locker, aber fundiert und mit klarem Aufklärungscharakter. Ebenso unterstützen Prof. Thorsten Schlomm (@thorstenschlomm (https://www.instagram.com/thorstenschlomm/)), Direktor der Klinik für Urologie an der Charité Universitätsmedizin Berlin, sowie Prof. Markus Graefen, Facharzt für Urologie und ärztlicher Leiter der Martini-Klinik am UKE Hamburg, die Initiativen.Im Movember wird es auf den Instagram-Kanälen von Michael und Uli Roth, Dr. Volker Wittkamp und Prof. Thorsten Schlomm besonders spannend! Tauchen Sie ein in persönliche Geschichten, die Mut machen und neue Perspektiven eröffnen. Finden Sie fundierte Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen zu Prostatakrebs und dessen Vorsorge. Und erhalten Sie leicht verständliches, aber potenziell lebensrettendes Wissen über die Erkrankung und den Umgang mit einer Diagnose. Folgen Sie den Kanälen, um nichts zu verpassen!Ergänzend dazu wird durch einen Radiobeitrag landesweit die breite Öffentlichkeit für das Thema Prostatakrebs sensibilisiert, wobei Prof. Markus Graefen mit seiner Expertise zu Wort kommt. Ein ausführlicher Artikel auf ZEIT ONLINE hebt die Bedeutung der Prostatakrebsvorsorge hervor und stellt die Initiativen von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme vor. Abgerundet wird das umfassende Engagement beider Firmen durch das kontinuierliche Teilen von informativen und aktivierenden Inhalten während des Movembers auf den Unternehmenskanälen. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Folgen Sie AstraZeneca auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/astrazeneca/posts/?feedView=all) und Instagram (https://www.instagram.com/astrazeneca_germany/) sowie MSD Sharp & Dohme auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/posts/?feedView=all) und Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/)!Der Movember2025 ist der perfekte Anlass, um nicht nur zuzusehen, sondern aktiv die Zukunft der Männergesundheit mitzugestalten. AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme stellen Ihnen mit Initiativen wie "Nichts verpassen" und dem "Wegweiser Prostatakrebs" sowie den inspirierenden Unterstützern wertvolle Werkzeuge und Informationen zur Verfügung. Nutzen Sie diese Angebote, folgen Sie den Botschaftern auf Social Media und tragen Sie dazu bei, dass das Thema Prostatakrebs offen und selbstverständlich besprochen wird. Gemeinsam können wir eine Zukunft schaffen, in der biologische Männer ihre Gesundheit proaktiv in die Hand nehmen und so ein Leben voller Vitalität und Möglichkeiten führen.Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf den Kampagnenwebsites von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme:- Für Informationen zur Vorsorge: www.prostatenevermiss.com/de/homepage.html- Für Betroffene und Angehörige: www.wegweiser-prostatakrebs.demovember2025 nichtsverpassen wegweiserprostatakrebs prostatakrebs männergesundheitÜber AstraZenecaDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf www.astrazeneca.de.Über MSDBei MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, eint uns ein Ziel: Wir nutzen führende wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Bereits seit über 130 Jahren stehen wir durch die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente und Impfstoffe für Fortschritt. Unser Anspruch ist es, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen global führend zu sein - und wir entwickeln innovative Gesundheitslösungen und Wirkstoffe, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren weiter verbessern. Wir fördern Vielfalt und Inklusion in unseren Teams weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsbewusst, um allen Menschen eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.de und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/), Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/MsdDeutschland).Presseinformationen von MSD sind im Internet unter www.msd-presse.de abrufbar. Fachpresseinhalte sind zugangsbeschränkt.Über die strategische Zusammenarbeit von AstraZeneca und MSDIm Juli 2017 gaben AstraZeneca und Merck & Co, Inc. (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt) in Kenilworth, NJ, USA, ihre globale strategische Zusammenarbeit in der Onkologie bekannt.DE-87830/10-2025[1] Robert Koch Institut. Zentrum für Krebsregisterdaten. Prostatakrebs (Prostatakarzinom). Abrufbar unter: https://ots.de/eFpsHO. Letzter Zugriff: 30.09.2025.Pressekontakt:Stefanie Martha ScherpfManager PR & CommunicationsAstraZeneca GmbHFriesenweg 2622763 HamburgTel.: +49 152 09796670E-Mail: stefaniemartha.scherpf@astrazeneca.comEllen DrechslerSnr. Spclst Business Communications,Public Affairs & SustainabilityMSD Sharp & Dohme GmbHLevelingstr. 4a81673 MünchenTel.: +49 89 45 61-14 28E-Mail: ellen.drechsler@msd.deOriginal-Content von: AstraZeneca, MSD SHARP & DOHME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146043/6148444