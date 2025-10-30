Brixton Metals: Neue Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung auf dem Thorn-Projekt entdeckt

Anzeige / Werbung

Erste Bohrergebnisse bestätigen weitreichende Mineralisierung

Brixton Metals (TSX-V: BBB, OTCQB: BBBXF) hat im Rahmen seiner laufenden Explorationsarbeiten auf dem vollständig unternehmenseigenen Thorn-Projekt in Nordwest-British Columbia eine bedeutende Entdeckung gemacht. Das Unternehmen meldet die Entdeckung eines neuen Kupfer-Gold-Porphyrsystems auf dem sogenannten Catalyst-Ziel, rund sechs Kilometer nordöstlich des bereits bekannten Camp-Creek-Systems.

Erste Bohrergebnisse bestätigen weitreichende Mineralisierung

Im Zuge der ersten Bohrkampagne am Catalyst-Ziel wurden fünf Bohrlöcher niedergebracht, deren Ergebnisse auf ein ausgedehntes hydrothermales System mit typischer Porphyr-Alteration und -Vererzung hinweisen. Besonders das Bohrloch THN25-343 zeigte über die gesamte erbohrte Länge eine konsistente Kupfer-Gold-Mineralisierung:

424 Meter mit durchschnittlich 0,30% Kupferäquivalent (CuEq) ab Oberfläche, darunter hochgradigere Abschnitte mit

- 16,5 Meter à 1,05% CuEq ab 133 Meter Tiefe,

- 98,5 Meter à 0,50% CuEq ab 92,5 Meter sowie

- 26,0 Meter à 0,50% CuEq ab 31 Meter Tiefe.

Auch die Bohrlöcher THN25-338 und THN25-341 lieferten mehrere mineralisierte Intervalle oberhalb von 0,30% CuEq. Die Vererzung beginnt nahe der Oberfläche und steht in Zusammenhang mit sogenannten Maricunga-Quarzadern, die für goldreiche Porphyrsysteme typisch sind. Ergänzend wurden in größeren Tiefen Kupfer-Sulfid-Zonen mit Chlorit-Serizit- und Chalkopyrit-Adern beobachtet.

Potenzial für großräumiges Kupfer-Gold-System

Laut CEO Gary R. Thompson markiert die Entdeckung am Catalyst-Ziel einen wichtigen Fortschritt für das Thorn-Projekt:

"Wir haben oberflächennahe Mineralisierung in Verbindung mit einer großflächigen geophysikalischen und geochemischen Anomalie. Das weist klar auf ein fruchtbares, mehrphasiges Porphyrsystem hin. Diese Entdeckung eröffnet weiteres Potenzial entlang des sich über 8 bis 10 Kilometer erstreckenden Camp-Creek-Korridors."

Die geophysikalische Untersuchung durch Quantec Geoscience hatte zuvor starke Anomalien mit hoher Aufladbarkeit über eine Fläche von rund 1,35 Quadratkilometern bei Catalyst und 1,95 Quadratkilometern bei Tempest - einem benachbarten Ziel - aufgezeigt. Diese großflächigen Signaturen deuten auf ein beträchtliches geologisches Ausmaß der Systeme hin.

Kombination aus Porphyr- und Epithermal-Mineralisierung

Die Bohrungen haben gezeigt, dass die Kupfer-, Gold-, Silber- und Molybdänvererzung an mindestens zwei Intrusionsphasen sowie hydrothermale Brekzien gebunden ist. Das System bleibt in alle Richtungen offen. Besonders interessant sind Hinweise auf hochgradige Edelmetallzonen - darunter 1,5 Meter mit 3,57 g/t Gold und 16,5 Meter mit 59,06 g/t Silber.

Die Kombination von kontinuierlicher Kupfervererzung und Maricunga-Adern lässt darauf schließen, dass Brixton derzeit die oberflächennahen Bereiche eines möglicherweise vertikal ausgedehnten Porphyrsystems erkundet. Ähnliche Strukturen sind aus der chilenischen Maricunga-Goldprovinz bekannt, wo sie für ihre Goldgehalte von 0,5 bis 2 g/t berühmt sind.

Nächste Schritte und Explorationsstrategie

Brixton Metals verfolgt bei der Exploration des Thorn-Projekts eine skalierungsorientierte Strategie: Weit voneinander beabstandete Bohrungen sollen rasch Aufschluss über die laterale Ausdehnung der Systeme geben. Insgesamt wurden am Catalyst-Ziel bisher fünf Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.670 Metern abgeschlossen. Alle wiesen Porphyr-Alteration und -Vererzung auf.

Zusätzlich wurde ein Bohrloch am Tempest-Ziel, etwa zwei Kilometer südlich von Catalyst, niedergebracht. Auch dort stießen die Geologen auf vergleichbare geologische und geophysikalische Merkmale. Die noch ausstehenden Analyseergebnisse von Tempest und zwei weiteren Catalyst-Bohrungen sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Hintergrund: Das Thorn-Projekt und Brixton Metals

Das Thorn-Projekt ist das Flaggschiff von Brixton Metals und umfasst ein großes, bislang wenig erkundetes Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Gebiet im Nordwesten von British Columbia. Neben Thorn besitzt das Unternehmen drei weitere Explorationsprojekte: Hog Heaven (Kupfer-Silber-Gold, Montana, in Partnerschaft mit Ivanhoe Electric), Langis-HudBay (Silber-Kobalt-Nickel, Ontario) sowie Atlin Goldfields (Nordwest-British Columbia, Option an Eldorado Gold).

Fazit:

Mit der neuen Kupfer-Gold-Entdeckung auf dem Catalyst-Ziel hat Brixton Metals ein weiteres bedeutendes Explorationszentrum innerhalb des Thorn-Projekts identifiziert. Die Ergebnisse deuten auf ein großräumiges, mehrphasiges Porphyrsystem mit zusätzlichen Edelmetallkomponenten hin - ein deutlicher Hinweis auf das geologische Potenzial der gesamten Camp-Creek-Korridor-Zone.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung:?Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte:?Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA11120Q3026