Der Quartalsbericht von Mercedes-Benz kam am Mittwoch bei den Investoren gut an. Die Aktie goutierte das Zahlenwerk mit einem Plus von 6,1 Prozent. Auch am Donnerstag knüpft das Papier an die gute Performance des Vortags an. Die Aktie klettert um weitere 0,3 Prozent. Rückenwind bekommt das Mercedes-Papier durch mehrere Hochstufungen der Analysten.Mercedes-Benz musste zwar im dritten Quartal einen Gewinnrückgang um 30,8 Prozent sowie ein Minus beim Umsatz um 6,9 Prozent hinnehmen, jedoch waren die ...

