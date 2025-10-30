Erfurt (ots) -Mut, Teamgeist und Abenteuerlust: In der 8. Staffel "Durch die Wildnis: Hohe Tatra Polen" (hr) ziehen sechs Jugendliche durch die wilde Bergwelt der Hohen Tatra in Polen. Drei Wochen lang meistern sie Herausforderungen ohne Handy, ohne Komfort - nur mit Zelt, Kompass und gegenseitiger Unterstützung. Die 16-teilige Doku ist ab 5. November 2025, immer mittwochs um 20:10 Uhr sowie am 18. Dezember 2025 in Doppelfolgen auf allen KiKA-Plattformen zu sehen. Untertitel sind verfügbar.Zum Inhalt: Sechs Jugendliche - Jessica, Luis, Lenny, Ifaf, Diego und Johanna - stellen sich drei Wochen lang den Herausforderungen der Hohen Tatra in Polen. Gemeinsam wandern sie durch wilde Berglandschaften, Flüsse und Wälder und sind dabei immer auf der Suche nach dem Weg zurück in die Zivilisation. Begleitet werden sie von Wildniscoach Tobi Ohmann, der sie mit Tipps, Aufgaben und Mutmachern unterstützt. Im Mittelpunkt stehen neben körperlichen Herausforderungen wie Klettern, Tauchen oder das Überqueren von Canyons vor allem auch Teamgeist, Organisation und das Vertrauen.Die 16-teilige Doku zeigt, wie aus sechs Fremden eine Gemeinschaft wird, die sich gegenseitig stützt und an den Herausforderungen wächst. Am Ende des Abenteuers wartet eine große Überraschung auf die jungen Abenteurer*innen.Produziert wurde "Durch die Wildnis: Hohe Tatra Polen" von E+UTV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks. Verantwortlich im hr sind Tanja Nadig (Leitung), Steffi Fehnle und Elen Schmidt (Redaktion).Weitere Informationen zu den Inhalten finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal (https://kommunikation.kika.de/index.html).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6148463