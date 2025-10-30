München (ots) -In dem Nichtigkeitsverfahren betreffend den deutschen Teil des europäischen Patents 1 845 961 (DE 60 2006 045 199) ist das Urteil des 3. Senats des Bundespatentgerichts vom 29. Juli 2025 zwischenzeitlich an die Verfahrensbeteiligten zugestellt worden. Das Patent war mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt worden.Gegen die Entscheidung ist Berufung eingelegt worden - Az. X ZR 68/25.Die anonymisierte Entscheidung steht Ihnen ab sofort zur Verfügung: 3 Ni 11/22 (EP) (https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2025/03011-22ep_29072025.pdf?__blob=publicationFile&v=3)Pressekontakt:Pressesprecherin: Simone PetersTelefon: 089 69937-260E-Mail: Pressestelle@bpatg.bund.deOriginal-Content von: Bundespatentgericht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66623/6148462

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.