BYD ist ab 2026 der erste ausländische Hersteller, der mit dem Racco eines der beliebten Kei-Cars anbietet. Er soll den schwachen Absatz der Chinesen in Japan ankurbeln und den Hersteller auf dem anspruchsvollen Markt etablieren. BYD präsentiert auf der Japan Mobility Show, die vom 31. Oktober bis 9. November in Tokio stattfindet, sein erstes Kei-Car. Das "Racco", offenbar eine Abwandlung des japanischen Worts für Seeotter, genannte Modell wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
