Die ersten Schnelllader aus der Kooperation zwischen der Möbelhauskette XXXLutz und dem Energieversorger EVN sind am Netz: In Eisenstadt stehen ab sofort sechs Schnellladepunkte zur Verfügung - die ersten österreichweit bei XXXLutz. Laut der Mitteilung liefern die sechs Schnelllader bei XXXLutz in Eisenstadt "bis zu 360 kW pro Ladepunkt". Auf den zu der Pressemitteilung veröffentlichten Fotos ist an den Ladesäulen selbst aber klar die Beschriftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net