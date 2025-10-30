Die ersten Schnelllader aus der Kooperation zwischen der Möbelhauskette XXXLutz und dem Energieversorger EVN sind am Netz: In Eisenstadt stehen ab sofort sechs Schnellladepunkte zur Verfügung - die ersten österreichweit bei XXXLutz. Laut der Mitteilung liefern die sechs Schnelllader bei XXXLutz in Eisenstadt "bis zu 360 kW pro Ladepunkt". Auf den zu der Pressemitteilung veröffentlichten Fotos ist an den Ladesäulen selbst aber klar die Beschriftung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.