NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 251 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Steigerung der Produktion des Flugzeugbauers verlaufe langsamer, aber es seien weiterhin Fortschritte erkennbar, schrieb Seth M. Seifman am Donnerstag. Die Cashflow-Erwartungen für 2026 würden belastet durch Verzögerungen beim Großraumjet 777X, die im Wesentlichen aber erwartet worden seien. Dass höhere Investitionsausgaben noch hinzukommen, sei jedoch nicht eingeplant gewesen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:56 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058





© 2025 dpa-AFX-Analyser