In ihrer dritten Zusammenarbeit erörtern Professor Michael McMahon von der Universität Oxford und David Barrett von der EBC Financial Group in einem frei zugänglichen Webinar am 11. November, wie die globale Finanzkompetenzlücke geschlossen werden kann

OXFORD, Vereinigtes Königreich, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) und die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford geben die neueste Folge der renommierten Webinar-Reihe "What Economists Really Do" (WERD) bekannt. Das bevorstehende Webinar "Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity" ("Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und wirtschaftliches Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität") findet am Dienstag, dem 11. November 2025, um 12:00 Uhr GMT statt.

Diese dritte Zusammenarbeit baut auf früheren Veranstaltungen zu den Themen Steuerhinterziehung und Klimawirtschaft auf. Mit dabei sind Professor Michael McMahon von der Universität Oxford, David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd, und Moderatorin Professor Banu Demir Pakel.

Warum Wirtschaftskompetenz heute wichtig ist

In der komplexen Wirtschaftslandschaft von heute ist das Verständnis finanzieller Grundsätze für fundierte Entscheidungen von entscheidender Bedeutung. Wie aus einem Bericht der OECD hervorgeht, verfügen 66 % der Erwachsenen in den Mitgliedsländern nicht über grundlegende Finanzkenntnisse. Die Finanzkompetenz - also die Fähigkeit, Geld zu verwalten, vorauszuplanen und fundierte Entscheidungen zu treffen - ist in den Industrieländern nach wie vor gering. Selbst in entwickelten Volkswirtschaften wie Großbritannien hat eine aktuelle Studie ergeben, dass 39 % der Erwachsenen kein ausreichendes Selbstvertrauen im Umgang mit Geld haben. Diese Diskussion wird sich damit befassen, warum Haushalte und Experten unterschiedliche Ansichten zu Wirtschaftssystemen haben, welche pädagogischen Maßnahmen wirksam sind und wie Zentralbanken und politische Entscheidungsträger effektiver kommunizieren können.

Die Diskussion wird das "Drei-E-Modell" vorstellen - Explanation (Erklärung), Engagement und Education (Bildung) - und praktische Wege zu einem besseren Verständnis der Wirtschaft aufzeigen. Durch die Kombination von Professor McMahons bahnbrechender Forschung (in den Bereichen Verhaltensökonomie und Kommunikation der Zentralbanken) mit David Barretts praktischen Erkenntnissen aus der Betreuung von Kunden auf globalen Märkten verbindet das Forum akademische Stringenz und Branchenpraxis.

"Die größte Herausforderung für die Finanzkompetenz ist heute nicht die Komplexität. Vielmehr ist es die Bequemlichkeit. Die Leute gehen davon aus, dass KI und Algorithmen das Denken übernehmen", sagte David Barrett. "Im Moment fühlen sich die Märkte kugelsicher an. Trotz der zufälligen, aus heiterem Himmel kommenden Schocks, die wir in diesem Jahr erlebt haben, haben sie gelernt, die Störfaktoren zu ignorieren. Die meisten Teilnehmer verwechseln jedoch den Zugang zu Daten mit tatsächlichem Verständnis. Regelbasiertes Trading beseitigt persönliche Voreingenommenheit bei der Ausführung, macht jedoch wirtschaftliche Kenntnisse nicht überflüssig. Sie können die KI veranlassen, hundert Handelssignale zu generieren, aber wenn Sie die Kräfte hinter den Auswirkungen von Zöllen oder den Kurswechseln der Zentralbanken nicht verstehen, folgen Sie lediglich Mustern, ohne das Gesamtbild zu sehen. Das ist keine Kompetenz, das ist Abhängigkeit. Unsere Partnerschaft mit Oxford zielt genau darauf ab: grundlegendes wirtschaftliches Denken zu vermitteln, das Informationen in echtes Verständnis verwandelt."

Professor Michael McMahon merkte an: "Eine der auffälligsten Erkenntnisse unserer Forschung ist, dass selbst hochgebildete Personen Schwierigkeiten mit grundlegenden wirtschaftlichen Konzepten haben, die ihre täglichen finanziellen Entscheidungen beeinflussen. Hier geht es nicht um Intelligenz. Vielmehr geht es um mentale Modelle. In dieser Diskussion werden praktische Möglichkeiten erörtert, wie wir diese Lücke schließen können, angefangen bei einer klareren Kommunikation seitens der Zentralbanken bis hin zu informellen Bildungsmaßnahmen wie diesem Webinar, die das wirtschaftliche Verständnis und die Prognosefähigkeiten erheblich verbessern können."

Über die Referenten

David Barrett ist CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd und verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Devisen, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und CFDs. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei AIG, NatWest, Nomura International und Credit Lyonnais, wo er in den Bereichen institutioneller Handel, Marktrisiko und Finanzgeschäfte beratend tätig war. Als weltweit anerkannte Stimme in Finanzfragen wurden Davids Erkenntnisse zu geopolitischen Risiken, Geldpolitik und Marktvolatilität bereits in Reuters, Forbes, Financial News, Associated Press, Yahoo! und zahlreichen internationalen Medien veröffentlicht. Er ist ein regelmäßiger Teilnehmer der WERD-Podiumsdiskussionen und hat zuvor an der Universität Oxford zum Thema "Die Ökonomie der Steuerhinterziehung" referiert - ein Beweis für sein Engagement, praktische Marktexpertise mit akademischen Diskursen zu kritischen Themen zu verbinden.

Professor Michael McMahon ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Oxford, Senior Research Fellow am St Hugh's College und Direktor des Research Policy Network on Central Bank Communication. Zuvor war er an der Warwick University und der Bank of England tätig und ist Mitglied des Irish Fiscal Advisory Council (Irischer Finanzbeirat). Seine Forschungsarbeiten zu Makroökonomie, Geldpolitik und Kommunikation der Zentralbanken wurden in renommierten Fachzeitschriften wie dem Quarterly Journal of Economics und der Review of Economic Studies veröffentlicht.

Details zur Veranstaltung - Jetzt anmelden

Was Think Like an Economist: Financial Literacy and Economic Understanding in an Age of Complexity (Denken wie ein Ökonom: Finanzkompetenz und wirtschaftliches Verständnis in einem Zeitalter der Komplexität) Wann Dienstag, 11. November 2025, 12:00 Uhr GMT Format Kostenloses Online-Webinar über Zoom Referenten David Barrett, CEO, EBC Financial Group (UK) Ltd Prof. Michael McMahon, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Oxford Moderatorin Prof. Banu Demir Pakel, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Oxford



Dieses Webinar richtet sich an Studierende, Finanzfachleute, politische Entscheidungsträger, Pädagogen, Händler, Investoren und alle, die wirtschaftliches Denken verstehen möchten. Das Webinar umfasst eine interaktive Frage-und-Antwort-Runde mit beiden Referenten.

Die Anmeldung ist kostenlos und ab sofort möglich unter https://www.ebc.com/oxford2025. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz.

Haftungsausschluss: Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer Unternehmen ("EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen Finanzberater konsultieren. Statistiken oder Teilinvestitionsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EBC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen entstehen.

