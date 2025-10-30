Wie von den Marktteilnehmern erwartet, hat die EZB am Donnerstagnachmittag eine Zinspause verkündet. Der DAX reagierte zunächst mit einem leichten Kursanstieg.Wie die Zentralbank nach der Ratssitzung mitteilte, bleibt der Einlagenzins, der wichtigste Referenzsatz für den Geldmarkt, bei 2,0 Prozent. Damit hält die EZB an ihrem abwartenden Kurs fest - nachdem sie bereits im Juli und September keine weiteren Anpassungen vorgenommen hatte.Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Nach einem deutlichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.