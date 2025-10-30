Wie von den Marktteilnehmern erwartet, hat die EZB am Donnerstagnachmittag eine Zinspause verkündet. Der DAX reagierte zunächst mit einem leichten Kursanstieg.Wie die Zentralbank nach der Ratssitzung mitteilte, bleibt der Einlagenzins, der wichtigste Referenzsatz für den Geldmarkt, bei 2,0 Prozent. Damit hält die EZB an ihrem abwartenden Kurs fest - nachdem sie bereits im Juli und September keine weiteren Anpassungen vorgenommen hatte.Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Nach einem deutlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
