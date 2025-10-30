Spain's grid operator has approved 24 renewable power plants to deliver dynamic voltage control services starting in January, granting them priority dispatch under a new operational program.From pv magazine Spain Spanish grid operator Red Eléctrica de España (REE) said this week that it has authorized 24 renewable energy facilities to provide dynamic voltage control services under Operational Program 7.4 (OP 7.4). The approval follows a request REE submitted in 2020 and a June decision by the National Commission on Markets and Competition (CNMC) to grant authorization through an urgent resolution. ...

