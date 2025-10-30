Emittent / Herausgeber: ID Finance Investments, S.L. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die Finanz-App Plazo von ID Finance gewinnt den Best Performance 2025 Award für ihren Beitrag zum finanziellen Wohlbefinden



30.10.2025 / 15:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





30. Oktober 2025 - Die Finanz-App Plazo, entwickelt von ID Finance, einem spanischen Fintech-Unternehmen, wurde mit dem Best Performance 2025 Award in der Kategorie Best Alternative Financing Solution ausgezeichnet. Víctor de las Heras, Head of Transformation bei ID Finance und Mitglied des Vorstandes der Gruppe, nahm die Auszeichnung im Namen des Unternehmens entgegen und betonte, dass diese Anerkennung "das gemeinsame Engagement des gesamten ID Finance-Teams widerspiegelt, technologische Lösungen zu entwickeln, die das Leben der Menschen verbessern und ein echtes, nachhaltiges finanzielles Wohlbefinden fördern." Diese Auszeichnung fällt mit dem zehnten Jubiläum von ID Finance zusammen, das 2015 in Barcelona gegründet wurde. In diesem Jahrzehnt hat sich das Unternehmen dank seines konsequenten Fokus auf Innovation, Technologie und nutzerorientierte Produkte als eines der führenden Fintech-Unternehmen Spaniens etabliert. Vor diesem Hintergrund zeichnete die Jury der Best Performance 2025 Awards den von ID Finance eingereichten Case Financial wellbeing for every life project aus, der die Entwicklung und Zielsetzung von Plazo als Finanz-App des Konzerns veranschaulicht. Plazo wurde mit dem Ziel entwickelt, Technologie in den Dienst des finanziellen Wohlbefindens der Menschen zu stellen. Seit dem Launch im Jahr 2021 vereint die App vollständig digitale Debit- und Kreditlösungen auf einer einzigen Plattform. Darüber hinaus bietet sie zusätzliche Services zur Verbesserung der Lebensqualität, wie etwa kostenlose Online-Beratung in medizinischen und rechtlichen Fragen in Kooperation mit MeetingPros. Die App ermöglicht es, innerhalb weniger Minuten ein Konto zu eröffnen, und bietet eine kostenfreie Mastercard-Debitkarte ohne Kontoführungsgebühren sowie Cashback-Prämien von bis zu 15 % auf Einkäufe. Über Plazo Credit können Nutzer zudem flexible Verbraucherkredite in Anspruch nehmen, die an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Mit nahezu einer halben Million Kunden und nach dem Abschluss einer Schuldenfinanzierungsrunde in Höhe von 140 Millionen Euro im Jahr 2024 hat Plazo die operative Rentabilität erreicht und erweitert weiterhin sowohl sein Kreditportfolio als auch die angebotenen Funktionen - gestützt auf das technologische Know-how, das die Entwicklung der App vorangetrieben hat. Das Projekt stellt die natürliche Weiterentwicklung von ID Finance hin zu einem umfassenden Modell des finanziellen Wohlbefindens dar - eine Kombination aus Innovation, Agilität und Verantwortungsbewusstsein bei der Entwicklung zugänglicher und skalierbarer digitaler Produkte. Während der Gala bekräftigten die Veranstalter ihr solidarisches Engagement mit GOOD MAX, einer Organisation, die Initiativen gegen Kinderkrebs unterstützt - eine Sache, der sich ID Finance besonders verbunden fühlt und zu der das Unternehmen in der Vergangenheit beigetragen hat, unter anderem durch die Teilnahme an Wohltätigkeitsläufen, die von Magic Line organisiert werden. Plazo

www.plazo.es Plazo, entwickelt von ID Finance, wurde 2021 mit dem Ziel eingeführt, Technologie in den Dienst des finanziellen Wohlbefindens der Menschen zu stellen. Die App bietet praxisnahe Lösungen für die täglichen finanziellen Bedürfnisse ihrer Nutzer. Derzeit stellt sie sowohl Transaktions- als auch Kreditservices bereit - wobei die Kredite von Plazo Credit, S.A.U., einer Tochtergesellschaft der ID Finance Investments Gruppe, vergeben werden. Kunden erhalten eine Mastercard-Debitkarte (*), die keine Kontoführungsgebühren erhebt und Teil eines der attraktivsten Cashback-Programme Spaniens ist.

Mit dem Ziel, den finanziellen Handlungsspielraum seiner Kunden zu erweitern und ihre Stabilität zu stärken, arbeitet Plazo kontinuierlich an der Integration innovativer Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers zugeschnitten sind. (* Die PLAZO-Karte wird von PECUNIA CARDS EDE, S.L.U. (PECUNPAY) herausgegeben und verwaltet, einem E-Geld-Institut, das von der Banco de España unter der Registrierungsnummer CSB 6707 aufsichtsrechtlich zugelassen ist. PECUNPAY ist Emittent und Kontoführer der PLAZO-Karte sowie des zugehörigen Zahlungskontos.) Pressekontakt: Katia Ballano Göring

PR & Comms manager ID Finance & Plazo

katia.ballano@idfinance.com Legal notice I PrivacyPolicy



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News