Donnerstag, 30.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
30.10.2025 15:08 Uhr
141 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Microsoft Aktie nach starken Quartalszahlen - Jetzt Aktien kaufen oder abwarten?

Die Microsoft Aktie bleibt einer der Favoriten im Technologiesektor - und das nicht ohne Grund. Der Software- und Cloud-Gigant überzeugte im ersten Geschäftsquartal mit starken Zahlen, insbesondere dank des florierenden Azure-Cloud-Geschäfts, das um beeindruckende 40 % zulegte. Dennoch sorgte die Ankündigung höherer Investitionen in die KI-Infrastruktur für einen leichten Rücksetzer der Aktie im nachbörslichen Handel. Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Microsoft Aktien kaufen oder auf eine Korrektur warten?

Vollständigen Artikel weiterlesen

© 2025 XTB
