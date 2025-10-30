ANKARA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich nach den verkündeten Teileinigungen im Zoll- und Handelsstreit zwischen den USA und China vorsichtig optimistisch gezeigt. Seine Beurteilung sei nur vorläufig, weil er die abschließenden Vereinbarungen noch nicht kenne. "Aber es ist hoffentlich eine Vereinbarung, die jetzt auch im Sinne eines befriedeten Konfliktes um die Zölle trägt", sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara.

Was zwischen den USA und China passiere, habe unmittelbare Auswirkungen auf den Handel der europäischen Mitgliedsstaaten. "Wir sind von Entscheidungen der chinesischen Staatsführung unmittelbar betroffen, wenn es etwa um die Ausfuhrgenehmigung von bestimmten Rohstoffen geht." Er könne nur seiner Hoffnung Ausdruck geben, dass es zu einer tragfähigen Lösung komme. Zölle halte man nicht für die richtige Antwort, um Konflikte oder Handelsungleichgewichte auszugleichen.

Nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping hatte Trump Teileinigungen verkündet. Details sind aber noch offen./jr/DP/mis