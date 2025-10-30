Miedzyzdroje, Poland (ots) -Die Weihnachts- und Silvesterzeit ist perfekt, um sie in einem der schönsten Badeorte Nordeuropas zu verbringen - im Aqua Resort Miedzyzdroje, einem modernen Ferienresort an der polnischen Ostsee. Hier sind sieben Gründe, warum sich ein Winterurlaub in Miedzyzdroje besonders lohnt.Miedzyzdroje im Winter - eine Oase der Ruhe an der OstseeMiedzyzdroje, das beliebte Ostseebad in Polen, zeigt sich im Winter von seiner stillen, magischen Seite. Leere Strände, das Rauschen der Wellen und die jodhaltige Meeresluft schaffen perfekte Bedingungen für entspannte Spaziergänge und neue Energie. In der Freizeit lohnt sich ein Besuch des Oceanariums, des Planetariums, des Wachsfigurenkabinetts, des 3D-Kinos oder der Papageienhalle - Attraktionen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern.Weihnachten am Meer - festliche Atmosphäre im Aqua Resort MiedzyzdrojeDie Feiertage im Aqua Resort verbinden familiäre Geborgenheit mit Hotelkomfort. Bei der Ankunft erwartet die Gäste duftender Punsch mit Lebkuchen, und im ganzen Resort liegt der Duft von Zimt, Tannennadeln und frisch gebackenem Kuchen in der Luft. An Heiligabend versammeln sich alle zu einem gemeinsamen Festessen. Danach folgt gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern bei Live-Musik. Für die Kinder kommt natürlich der Weihnachtsmann - mit einem Sack voller Geschenke.Silvester am Meer mit Kindern - Freude und gemeinsamer SpaßDas neue Jahr 2026 wird im Aqua Resort gleich auf vier verschiedenen Silvesterpartys begrüßt: für Familien mit Kindern, für Erwachsene mit Saunanacht oder beim Pool-Party-Silvester im neu eröffneten Aquapark. Für die jüngsten Gäste findet ein eigener Kinderball mit Animationen und Spielen statt, geleitet von erfahrenen Animateurinnen. Nach einer unvergesslichen Silvesternacht warten über 1.000 moderne, voll ausgestattete Familienapartments mit allen Annehmlichkeiten auf große und kleine Gäste.Kinderanimation an 7 Tagen pro Woche - Entspannung für ErwachseneTäglich gibt es abwechslungsreiche Kinderanimationen und thematische Workshops. Die Kleinsten können sich im großzügigen Kids Play Spielbereich mit Klettergarten, Krabbelzone und Kletterwand austoben, während ältere Kinder in den modernen Spielräumen X-Games und Game Port spannende Abenteuer erleben. Hier fühlen sich Kinder glücklich und geborgen - und die Eltern können sich entspannen, wissend, dass ihre Kleinen bestens betreut sind.Aquapark Miedzyzdroje - Wasserspaß für die ganze FamilieEin Highlight des Resorts ist der neu eröffnete Aquapark an der Ostsee - ein wahres Wasserparadies für Groß und Klein. Über 500 Meter Rutschen, darunter die spektakuläre Space Bowl mit einem 12 Meter hohen "Trichter", erwarten die Gäste. Für Kinder gibt es ein farbenfrohes Spray-Park-Areal, Planschbecken und einen Wasserspielplatz, während Erwachsene im Whirlpool, an der Poolbar oder in den Saunen entspannen können. Ein Cocktail oder ein Snack? Kein Problem, denn der Poolservice bringt alles direkt ans Wasser.Wellness & Spa - Entspannung pur am MeerIm Spa & Wellness Bereich erwartet die Gäste eine große Auswahl an Behandlungen: Entspannungsmassagen, Lymphdrainage, Sauerstofftherapie oder Hydromassage - ideal, um Körper und Geist zu regenerieren.Saunawelt und FitnessFür aktive Gäste steht ein modern ausgestattetes Fitnessstudio mit professionellen Trainingsgeräten zur Verfügung. Saunaliebhaber können sich auf eine großzügige Saunawelt mit fünf verschiedenen Saunen und einer Eishöhle freuen - der perfekte Abschluss eines erlebnisreichen Tages.Das Aqua Resort Miedzyzdroje verbindet festliche Atmosphäre, Familienfreundlichkeit und höchsten Komfort - direkt an der polnischen Ostsee. Ein unvergesslicher Ort, um die Feiertage und den Jahreswechsel zu genießen.Kontakt:Tel. +48 91 885 89 30https://www.aqua-resort.pl/sonderangeboteOriginal-Content von: Aqua Resort Miedzyzdroje, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181330/6148502