© Foto: adobe.stock.com

Die Warnzeichen mehren sich. Für Brent Öl könnte es in Kürze knüppeldick kommen. Es sollte nicht überraschen, wenn der aktuell zu beobachtende Rücksetzer des Ölpreises in einem Beben mündet.Turbulenzen bei Gold und Silber vor dem Ende? Abseits vom Ölmarkt krachte es zuletzt gewaltig. Gold und Silber gerieten unter die Räder; zumindest temporär. Bei beiden Edelmetallen hat bereits eine Stabilisierung eingesetzt. Es sollte nicht überraschen, wenn die aktuelle Phase noch einmal eine Chance darstellt, um vergleichsweise günstig in Gold und Silber einzusteigen. Ähnliches gilt für die Produzentenaktien. Die Kursturbulenzen haben Barrick, Newmont, Kinross, Agnico Eagle Mines oder aber Pan American …