DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UBS GROUP 22/29 FLRMTN CH1214797172 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401AZ15 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401BB38 31.10.2025 HZE/EOT
UBS 23/28 MTN US22550L2K67 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDS02 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDW14 31.10.2025 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UBS GROUP 22/29 FLRMTN CH1214797172 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401AZ15 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401BB38 31.10.2025 HZE/EOT
UBS 23/28 MTN US22550L2K67 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDS02 31.10.2025 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDW14 31.10.2025 HZE/EOT
© 2025 Xetra Newsboard