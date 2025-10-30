NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT

US5949181045