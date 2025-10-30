Mülheim an der Ruhr (ots) -Weihnachtsmarktzeit ist für alle da - das beweist ALDI SÜD in diesem Jahr erneut mit dem günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands. Mit unter anderem Glühwein und Kinderpunsch für 1 Euro sowie Bratwürste und Käsespätzle für 2 Euro macht ALDI SÜD magische Weihnachtsstimmung für alle möglich. Ab dem 12. November läutet der Discounter die Weihnachtsmarktsaison erstmals in Saarbrücken, Wiesbaden, Bonn und Augsburg ein. Alle Einnahmen kommen der Off Road Kids Stiftung zugute.Bewährtes und Neues auf dem günstigsten Weihnachtsmarkt DeutschlandsWährend die Glühweinpreise laut YouGov[1] 2024 auf bis zu 5 Euro pro Tasse stiegen, setzt ALDI SÜD weiterhin auf Weihnachtsfreude ohne Kompromisse. Auf dem günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands gibt es viele weihnachtliche Klassiker, die mit den ALDI Eigenmarken zubereitet werden, zum kleinen Preis:- Glühwein und Kinderpunsch für 1 Euro- Bratwurst im Brötchen (auch Vegan) für 2 Euro- Crêpes für 2 Euro- Plätzchen-Tüten für 1 Euro- Ganz neu dabei: Käsespätzle mit Röstzwiebeln für 2 Euro- Ebenfalls neu angeboten wird: Heißer APERINI für 2 Euro - ein fruchtiger, wärmender Aperitif, auch alkoholfrei.Zudem bietet ALDI SÜD abwechslungsreiche Erlebnisse für alle an, ob ein Kinderkarussell, Kinderschminken mit Weihnachtsmotiven oder eine interaktive Fotostation für alle.Alle Termine im Überblick:An folgenden Standorten findet der günstigste Weihnachtsmarkt zwischen 15 und 21 Uhr statt:- 12. - 14. November, Halbergstraße 5, 66121 Saarbrücken- 12. - 14. November, Weiherstraße 10, 86154 Augsburg- 18. - 20. November, Maarstraße 3, 53227 Bonn- 18. - 20. November, Hagenauer Straße 40, 65203 WiesbadenGemeinsam Gutes tun: Weihnachtsmarkt-Einnahmen unterstützen Kinder in NotALDI SÜD unterstützt 2025 mit dem günstigsten Weihnachtsmarkt erneut die Off Road Kids Stiftung. Die Stiftung setzt sich für Kinder und Jugendliche ohne Zuhause ein und gibt ihnen eine Perspektive. Bereits im letzten Jahr konnten durch den günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands 70.000 Euro eingenommen und direkt an die Off Road Kids Stiftung gespendet werden.[1] Die Glühwein-Map von YouGov - wo der meiste Glühwein gekauft wird | YouGov (https://yougov.de/consumer/articles/51163-die-gluhwein-map-von-yougov-wo-der-meiste-gluhwein-gekauft-wird)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6148522