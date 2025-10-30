Apple hat mit iOS 26 neue Funktionen eingeführt, die Nutzern helfen, zu verstehen, wie sie ihr iPhone korrekt aufladen. Schon länger dabei ist auch eine Warnfunktion für zu lahme Netzteile. Die "Slow Charger"-Funktion erkennt zu leistungsschwache Stromversorgungen und warnt die Nutzer:innen, dass es damit (sehr) lange dauern kann, bis das iPhone vollständig aufgeladen ist. Die Funktion existiert bereits seit iOS 18, wird jedoch mit iOS 26 sichtbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
