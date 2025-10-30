Im EU-Projekt STELLAR arbeiten 17 europäische Partner an der Entwicklung einer kosteneffizienten Testanlage zur Herstellung von Lithium-Metall-Anodenfolien. Die geplante Anlage soll eine industrielle Produktionskapazität von rund 60 Kilometern Anodenfolie pro Jahr erreichen. STELLAR steht für "Safe, Sustainable, and High-throughput Production of Reliable Lithium Metal Anodes for Gen 4b/4c/5 Batteries" und das auf vier Jahre angelegte Projekt läuft ...

