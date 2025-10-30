© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Diese KI-Perle steht vor den Quartalszahlen: Western Digital kann als Speicher-Spezialist enorm von dem KI-Boom profitieren. Nach Börsenschluss kommen die Zahlen. Kann die Rallye weitergehen?Western Digital profitierte in diesem Jahr überproportional stark von dem KI-Boom. Die Aktie hat auf Jahressicht rund 150 Prozent zugelegt. Am Donnerstag werden die Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Quartal erwartet. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) liegt bei 1,58 US-Dollar, bei einer Umsatzerwartung von von 2,73 Milliarden US-Dollar (Plus 148,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Western Digital ist einer der weltweit führenden Herstellern von Datenspeicherlösungen. Ihre Produkte …