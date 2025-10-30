ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen des Kochboxenversenders mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Der berichtete Konzernumsatz liege unter dem Marktkonsens, das operative Ergebnis (aEbitda) indes darüber, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A161408