SHENYANG, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. Oktober wurden die Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum Austausch von Fachkräften und die "Hundert Eliten und Hundert Unternehmen"-Tour durch Shenyang im Industriemuseum Chinas eröffnet.

Unter dem Motto "Globale Talente versammeln, um eine neue Zukunft zu gestalten" brachte dieses Event 4.000 Arbeitgeber aus den drei Provinzen im Nordosten Chinas, der Autonomen Region Innere Mongolei und anderen großen und mittelgroßen Städten in ganz China zusammen. Sie boten eine Rekordzahl von 84.000 Stellen an, was den größten Umfang in der Geschichte der Konferenz darstellt.

Allein am Eröffnungstag besuchten 38.653 Teilnehmer die Veranstaltung, und die Unternehmen erhielten insgesamt 98.000 Bewerbungen. In seiner Eröffnungsrede hob Huo Bugang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Liaoning und Sekretär des Stadtkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in Shenyang, hervor, dass Shenyang fünf Industriecluster mit einem Volumen von jeweils 100 Milliarden Yuan aufgebaut hat, darunter Automobilbau, High-End-Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt und weitere. Er wies darauf hin, dass die Stadt 45 Universitäten, 56 große Forschungsinstitute und 93 nationale Wissenschafts- und Innovationsplattformen beherbergt, während sich fast 29.000 Technologieunternehmen hier niedergelassen haben.

Auf dieser Konferenz wurden 49.000 Stellen - fast 60 % der Gesamtzahl - in zukunftsorientierten Branchen wie künstliche Intelligenz, fortschrittliche Werkstoffe, neue Energien und Biomedizin geschaffen. Bereiche wie Elektrotechnik, Maschinenbau und Embedded-Softwareentwicklung erwiesen sich als besonders gefragte Fachgebiete.

Shenyang beschleunigt derzeit seine Entwicklung als internationale Zentralstadt in Nordostasien, fördert konsequent eine hochwertige Entwicklung und strebt danach, das "Hochsprungteam" zu sein, das die Wiederbelebung sowohl Nordostchinas als auch der Provinz Liaoning anführt. Die "Shenyang Talent Initiative" bietet umfassende Unterstützung für die Talentförderung, während die Stadt über reichhaltige öffentliche Dienstleistungsressourcen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Altenpflege sowie über dynamische Konsumszenarien für "Gastronomie, Unterkunft, Transport, Tourismus, Einkaufen und Unterhaltung" verfügt. Shenyang hat sich zu einer dynamischen Stadt entwickelt, in der Talente sich entfalten und ihre Träume verwirklichen können, ein Ort mit unbegrenzten Möglichkeiten.

Quelle: Organisationskomitee der Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum Austausch von Fachkräften

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558