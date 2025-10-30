© Foto: Unsplash

Nach dem Rücksetzer sehen Analysten wieder Aufwärtspotenzial beim Silberpreis. Sinkende Zinsen, ein schwächerer US-Dollar und starke ETF-Nachfrage könnten das Edelmetall bis Mitte 2026 auf 55 US-Dollar je Unze treiben.Nach einem starken Jahr hat der Preis für Silber zuletzt deutlich nachgegeben. Laut einer aktuellen Analyse der UBS deuten technische Indikatoren auf einen weiteren Rückgang in Richtung 45 US-Dollar je Unze hin. Die Korrektur folgt auf ein Jahr mit kräftigen Kursgewinnen und spiegelt laut der Bank kurzfristige Übertreibungen wider. Gestiegene Silberimporte aus den Vereinigten Staaten hätten zudem zur Entspannung am wichtigen Londoner Markt beigetragen, so die UBS-Analysten. …