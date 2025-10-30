Der einst größte Flugzeugbauer der Welt kommt nicht aus seiner Dauerkrise heraus. Am gestrigen Mittwoch teilte Boeing mit, die Auslieferung seines neuen, von mehreren Airlines dringend erwarteten Großraum-Flieger 777X um ein weiteres Jahr nach hinten verschieben muss. Die Talfahrt der Boeing-Aktie setzt sich fort. Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing muss die Auslieferung seines neuen Großraumjets 777X um ein weiteres Jahr verschieben. Jetzt soll die erste Maschine erst 2027 den Weg zu ihrer Käuferin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
