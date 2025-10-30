DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj *** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q *** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 CA/BIP 3Q *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 42,0 zuvor: 40,6 - SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

