AIXTRON liefert fürs dritte Quartal 119,6 Mio. € Umsatz und landet damit in der unteren Hälfte der avisierten 110-140 Mio. €. Nach neun Monaten stehen 369,5 Mio. € (9M/2024: 406,4 Mio. €). Das Bruttoergebnis beträgt 46,4 Mio. € (Marge 39 %), belastet durch Volumenverschiebungen (~8 Mio. €) und Währungseffekte (~2 Mio. €). Das EBIT sinkt auf 15,4 Mio. € (Marge 13 %). Kurz: schwaches Marktumfeld, aber im Korridor. Optoelektronik: KI-Rechenzentren treiben - G10-AsP wird "Tool of Record" Der KI-Ausbau in Rechenzentren bleibt Katalysator für Datenkommunikations-Laser - der im Q2 gesehene Nachfrageanstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
