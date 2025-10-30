AIXTRON liefert fürs dritte Quartal 119,6 Mio. € Umsatz und landet damit in der unteren Hälfte der avisierten 110-140 Mio. €. Nach neun Monaten stehen 369,5 Mio. € (9M/2024: 406,4 Mio. €). Das Bruttoergebnis beträgt 46,4 Mio. € (Marge 39 %), belastet durch Volumenverschiebungen (~8 Mio. €) und Währungseffekte (~2 Mio. €). Das EBIT sinkt auf 15,4 Mio. € (Marge 13 %). Kurz: schwaches Marktumfeld, aber im Korridor. Optoelektronik: KI-Rechenzentren treiben - G10-AsP wird "Tool of Record" Der KI-Ausbau in Rechenzentren bleibt Katalysator für Datenkommunikations-Laser - der im Q2 gesehene Nachfrageanstieg ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.