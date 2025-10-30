Wer unserer Call-Empfehlung aus Ausgabe 30/25 Mitte Juli gefolgt ist, kann sich freuen: Der Schein für 81 Cent notierte heute bei 8,65 Euro - mehr als eine Verzehnfachung. Die gestrigen Quartalszahlen von Alphabet lieferten den jüngsten Schub. Erstmals knackte Google mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz in einem Quartal. Und das ist erst der Anfang.Seit unserer Empfehlung Mitte Juli hat sich unser Call (WKN SY1J25) auf Alphabet spektakulär entwickelt. Aus 81 Cent wurden 8,65 Euro - ein Gewinn von ...

