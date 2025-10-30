© Foto: Dilara Irem Sancar - Anadolu

OpenAI bereitet einen Börsengang vor, der die Finanzwelt erschüttern könnte. CEO Altman sieht den IPO als entscheidenden Schritt für das KI-Wachstum.OpenAI bereitet einen Börsengang vor, der das Unternehmen mit bis zu einer Billion US-Dollar bewerten könnte. Drei mit den Plänen vertraute Quellen berichteten Reuters, dass der KI-Spezialist überlegt, bereits in der zweiten Hälfte von 2026 eine Anmeldung bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einzureichen. Milliardenschwere Ambitionen Laut dem Bericht strebt das Unternehmen an, mindestens 60 Milliarden US-Dollar einzusammeln, wobei höhere Summen als wahrscheinlich gelten. Die Pläne könnten sich jedoch noch ändern, abhängig von …