Diese Aktie ist ein Dividendenstar und bei Anlegern extrem beliebt. Doch ist der Wert nach diesen Top-Nachrichten für Anleger jetzt ein Pflichtkauf? Der britische Ölkonzern Shell gilt bei vielen Anlegern als attraktiver Dividendenwert. Am Donnerstag hat das Unternehmen nun Zahlen vorgelegt und dabei einige positive Nachrichten für Aktionäre gemeldet. Dividendenstar mit Top-Nachrichten So hat Shell im dritten Quartal wie erwartet einen Gewinnrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
