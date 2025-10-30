

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.10.2025 / 17:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ralf Nachname(n): Weitz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 99,65 EUR 19.930,00 EUR 99,65 EUR 29.994,65 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 99,6500 EUR 49.924,6500 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





