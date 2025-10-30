Universal Music und Sony Music haben zusammen einen Großteil der weltweiten Musik unter ihren Lizenzen. Jetzt setzen auch sie auf KI - um kleinste Elemente dieser geschützten Titel in KI-Musik aufzuspüren. Die Musikbranche steht angesichts der Verbreitung von Musik generierenden KI-Tools unter Zugzwang. Künstler:innen und Bands fordern die Sicherung ihrer lizenzierten Werke, damit Nutzer:innen von Software wie Suno AI oder Udio keine Titel auf Basis ...

