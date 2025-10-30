Found Energy nutzt Aluminiumabfälle, um industrielle Prozesse ohne Öl und Gas zu betreiben. Energie aus diesen Abfällen herauszulocken, ist gar nicht so einfach. Doch das Startup meint, einen vielversprechenden Weg gefunden zu haben. Die zerkleinerte Getränkedose verschwindet in einer Wolke aus Dampf und unsichtbarem Wasserstoffgas. "Ich kann diese Reaktion einfach fortsetzen, indem ich mehr Wasser hinzufüge", erläutert Peter Godart und spritzt etwas ...

