China ersetzt Dollar-Kredite durch Yuan und treibt leise eine globale Währungswende voran. Warum dieses Vorgehen das Ende der Dollar-Vorherrschaft einläuten könnte und was das für Anleger bedeutet.China baut sein eigenes Finanzsystem - Stück für Stück, Kredit für Kredit. Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, erklärt in der neuen Folge auf wallstreetONLINE TV, warum selbst kleine Schuldenabkommen in Ländern wie Äthiopien oder Kenia enorme Signalwirkung haben. "Diese Deals zeigen, dass immer mehr Staaten sagen: China ist der bessere Partner als die USA", sagt Willhöft. In der Sendung beleuchtet er, wie Peking durch Währungsswaps, Investitionsabkommen und Rohstoffpartnerschaften den Yuan …